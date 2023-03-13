Четыре мелодии ХХ века прозвучат в одном концерте

В Карельской филармонии звездные артисты исполнят Пять пьес для двух скрипок Дмитрия Шостаковича. Кроме того прозвучат Концертная фантазия на темы из оперы «Порги и Бесс» Игоря Фролова, Первая симония американского композитора Сэмюэла Барбера и Вариации «Enigma» британского композитора сэра Эдуарда Элгара.

Публика, которая придет в Большой зал филармонии 14 марта для того, чтобы послушать хорошую музыку в исполнении первоклассных артистов, не будет разочарована. Заслуженный артист России Александр Шустин известен в Петербурге, прежде всего, как концертмейстер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской Филармонии, а также как солист Квартета имени Стравинского и доцент Санкт-Петербургской Консерватории. Он также является приглашенным концертмейстером в ряде оркестров Норвегии и Турции. Юлия Томилова – артистка группы первых скрипок Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, лауреат международных конкурсов.

Программа концерта способна удовлетворить вкус самых взыскательных любителей музыки. Музыкальный материал, выбранный Гершвином для создания оперы «Порги и Бесс», разнообразен и основан на джазовых и блюзовых мотивах, негритянском фольклоре, импровизации. Это произведение завоевало широкую известность как в США, так и во всем мире. Первая симфония в одной части Сэмюэля Барбера была исполнена Венским филармоническим оркестром на концерте открытия Зальцбургского фестиваля 1937 года. Примечательно, что это было первое исполнение симфонического произведения американского композитора на фестивале. Вариации Элгара на собственную тему «Enigma» («Загадка») было написано композитором на переломе XIX и ХХ веков. А «загадка» произведения состоит в том, что в каждой из вариаций зашифрованы имена друзей композитора.

Шифрование собственных инициалов было присуще и великому Дмитрию Шостаковичу, чьи Пять пьес для двух скрипок прозвучат в концерте. Многим меломанам, не имеющим музыкального образования, неизвестно, как шифруются имена в мелодию. Дело в том, что некоторым буквам латинского алфавита соответствуют ноты. Так инициалы имени Дмитрия Шостаковича - DSCH - давно уже стали фирменными знаками композитора. Латинскими буквами Шостакович пользовался в виде нот, выводя их из немецкого написания D(mitri)SCH(ostakowitsch). По немецкой системе буква D означает "ре", S - "ми-бемоль", C - "до" и H - "си". Мотив-монограмму DSCH мы слышим в Первом скрипичном концерте, в Десятой симфонии. Помимо самого Шостаковича этот же мотив присутствует и в более поздних сочинениях других авторов, посвятивших Дмитрию Дмитриевичу свою музыку.

Билеты можно приобрести в кассе (телефон 76-92-08) и на сайте филармонии.

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