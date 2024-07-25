25 июля 2024, 19:21
Спорт

Четвертьфинал по американскому футболу пройдет на «Спартаке»

Карельские оружейники встретятся с командой из Подольска

27 июля на «Спартаке» пройдет матч по американскому футболу (6+). На поле выйдут команды «Карельские оружейники» и «Витязь». Предыдущие встречи завершались победой петрозаводчан.

Матч четвертьфинала Первой лиги по американскому футболу состоится в 13:30. Оружейник предлагают болельщикам захватить с собой солнцезащитный крем и головной убор. // фото карельской федерации американского футбола

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Метки: 
американский футбол
новости петрозаводска
Карельские оружейники