12 июня 2024, 16:04
Погода

Четверг в Петрозаводске будет сухим и теплым

Прогноз погоды на завтра, 13 июня

Завтра, 13 июня синоптики обещают в Карелии облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, днем местами  кратковременные дожди, гроза . Ветер  юго-западный умеренный. Температура ночью +5, +10°С, местами до +2°С, днем +18, +23°С.

В Петрозаводске также переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. 

Температура воздуха ночью  +8,+10°С, днем +19,+21°С. Атмосферное давление  будет расти. // Фото: Петрозаводск говорит. 

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новости Карелии
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Прогноз погоды
13 июня