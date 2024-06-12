Четверг в Петрозаводске будет сухим и теплым

Завтра, 13 июня синоптики обещают в Карелии облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, гроза . Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью +5, +10°С, местами до +2°С, днем +18, +23°С.

В Петрозаводске также переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +8,+10°С, днем +19,+21°С. Атмосферное давление будет расти. // Фото: Петрозаводск говорит.