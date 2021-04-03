Чему может научить ребенка жизнь и смерть питомца, рассказал психолог

Текст: Хельга Белянцева

В марте в Первом петрозаводском общественном приюте для животных провели очередную онлайн-лекцию проекта «Территория дружбы» под названием «Животные-целители для взрослых и детей». Психолог Николай Юдин рассказал о том, как домашние питомцы влияют на физическое и психическое здоровье людей. В том числе он подробно разобрал тему взаимоотношений детей и животных.

Николай Юдин — практикующий психолог, кандидат наук по психологии развития, преподаватель ПетрГУ. Фото из личного архива.

– На протяжении 12 лет я держал в доме собак, воспитывал их параллельно со своими детьми, – говорит Николай Юдин, – и считаю, что животные в доме все больше берут на себя функции людей, со всеми плюсами и минусами такого положения.

Вопросы безопасности

Если говорить об отношении домашних животных с детьми, для нас, конечно, важно, чтобы это было безопасно. В первую очередь нужно убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний (например, аллергии). Также животному должны быть сделаны все необходимые прививки, обработка от паразитов, регулярно проводиться гигиенические процедуры.

Не следует пускать кошек в детскую, они неподходящие няньки для спящих малышей. Все укусы и царапины необходимо обрабатывать антисептиком. Собак и кошек нужно воспитывать, а также объяснять детям, как с ними обращаться — например, не мешать животным во время сна или еды, не подходить к незнакомым собакам, не допускать грубого обращения и т. д.

Животные тоже по-своему учат детей правильно с ними обращаться — если, к примеру, ребенок как-то не так возьмет кошку, она может и поцарапать.

Старшим детям можно давать определенные поручения — убрать кошачий туалет, налить питомцу воды. Но часто они относятся к этим обязанностям без восторга.

Чем помогают животные детям

Замкнутым детям домашние питомцы часто заменяют друзей. Согласно разным исследованиям, 90 % детей ставят собак и кошек в список самых значимых для себя персон. Дети общаются со своими животными, разговаривают с ними, доверяют секреты. Животные не выдадут тайны, никогда над нами не посмеются.

Также домашние питомцы дают возможность родителям обсудить с детьми табуированные темы: рождения, смерти, половых отношений. Отсутствие таких разговоров, возможности это понимать, узнавать, является частым источником неврозов.

В частности, смерть животного становится важным поводом для разговора. Многие родители пытаются смягчить этот момент, рассказывая ребенку, что животное убежало, заменяя животное похожим, надеясь, что ребенок не заметит разницы. Я хочу сказать как психолог — не надо так делать. Если животное умирает, мы должны правдиво объяснить ребенку, что случилось. Также необходимо объяснить, что произойдет, если животное неизлечимо заболело.

– Дети должны осознать, что смерть им неподвластна. Поделитесь своей скорбью. Ребенку может быть больнее от того, что родители не переживают. Проведите ритуал прощания: сделайте с ребенком коллаж из фотографий, небольшой камень-памятник, посадите дерево. Ритуальное прощание очень важно для преодоления грусти и окончательного расставания. Например, я прекрасно помню, как в детстве мы всем двором хоронили ворону, – рассказал Николай Юдин. – В этом плане хомячок, который живёт 2-3 года, очень много может дать и своим появлением, и своим уходом. И не надо торопиться после этого заводить другое животное — нужно дать время для работы горя.

Психологическая поддержка

По данным исследований, домашние животные помогают детям легче перенести стресс при разводе родителей. Также питомцы могут многому научить своих маленьких хозяев. Кошки — осторожности и терпению, собаки — верности и доверию, лошади — силе и контролю. Гиперактивным детям животные помогают выплеснуть лишнюю энергию.

Собаки, кошки, лошади дают детям эмоциональную подпитку, радость от общения, тактильный контакт, что приводит к снижению тревоги и страхов.

Развитие личности

– Животное развивает в ребенке способность сочувствовать и сопереживать — эмпатию, – говорит Николай Юдин. – Приведу пример из своей жизни. Сын как-то признался, что они с мальчишками на улице били бутылки. Я не стал сразу делать замечаний, решил, что подумаю, как я об этом скажу, и пошел гулять с собакой. На прогулке собака где-то порезала лапу — она очень любила рыть ямы. Когда мы пришли домой, за ней оставался кровавый след. Сын увидел это, испугался и спросил, что случилось. Я объяснил, что кто-то тоже разбил бутылку на улице, и собака порезалась. Мы забинтовали ей лапу, а через некоторое время сын подошел ко мне и сказал: «Я подумал и понял, что не буду бить бутылки, потому что это опасно — какая-нибудь собака может тоже порезаться».

Это и есть эмпатия — понимание того, что мои действия могут причинить вред. Если моему животному больно — то и мне тоже больно. Поэтому я буду свои действия контролировать и заботиться о нем. Естественно, потом это может быть перенесено и на людей.

Домашнее животное — лучшая прививка от эгоизма. Если вокруг ребенка много взрослых — бабушек, дедушек, тетушек, плюс мама с папой, а ребенок один, у него очень мало шансов вырасти не капризным. Животные в такой ситуации оттягивают на себя лишнее внимание.

Питомцы также учат детей ответственности, потому что нам приходится перестраивать жизнь, наш ежедневный распорядок, чтобы о них заботиться. А еще дают чувство собственной значимости. Особенно это касается пассивных питомцев, таких как, например, аквариумные рыбки. Когда ты строишь в аквариуме мир для рыбок, ты чувствуешь себя их царем и богом! (Главное фото: petzona.ru)