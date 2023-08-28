Человека сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Сегодня в 18:20 в Петрозаводске на Лососинском шоссе автомобиль сбил человека. Инцидент случился у республиканской больницы и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как машина сбивает человека, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и дорожной полиции. Насколько тяжелые травмы получил пострадавший, пока не известно. // Фото: скриншот видео CityLink, видео - паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии»