Человек погиб на пожаре сегодня ночью

Один человек погиб сегодня ночью в результате пожара на севере Карелии.

О возгорании в квартире жилого дома на улице Кемская в поселке Лоухи спасателям стало известно в 01:51. К месту пожара выдвинулись 12 человек. Справиться с огнем удалось лишь к трем часам ночи.

По сообщению «ГТРК Карелия», из горящего дома эвакуировали девять человек, еще один мужчина погиб. Возможной причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. (фото Hans, pixabay.com)