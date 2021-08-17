17 августа 2021, 11:26
Человек погиб на пожаре сегодня ночью
Огненное ЧП в Лоухи могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем
Один человек погиб сегодня ночью в результате пожара на севере Карелии.
О возгорании в квартире жилого дома на улице Кемская в поселке Лоухи спасателям стало известно в 01:51. К месту пожара выдвинулись 12 человек. Справиться с огнем удалось лишь к трем часам ночи.
По сообщению «ГТРК Карелия», из горящего дома эвакуировали девять человек, еще один мужчина погиб. Возможной причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. (фото Hans, pixabay.com)