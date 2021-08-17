Мужчина пропал в Онежском озере

В Онежском озере пропал 46-летний Игорь Анатольевич Попков. Об этом сообщает паблик «ПСО «Доброспас».

14 августа мужчина вышел в озеро от СНТ «Сосновый бор», что в 12 километрах от села Деревянное. На озеро мужчина отправился на лодке с мотором. С того дня о нем нет вестей. На Игоре Попкове был камуфляжный костюм.

Всех, кто обнаружит моторку, возможные вещи пропавшего и рыболовные атрибуты, прося звонить по номеру: +79114036266. (фото источника)