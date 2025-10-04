04 октября 2025, 09:22
Происшествия

Человек госпитализирован после ДТП в Карелии

В Медвежьегорском районе спасатели работали на месте аварии
Авария в Медвежьегорском районе
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН

Днем 3 октября в Медвежьегорском районе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета по ОЖ и БН.

По данным ведомства, все случилось на 25-м километре дороги Медвежьегорск - Великая Губа. Легковой автомобиль вылетел в кювет. Пострадал один человек.

Медики госпитализировали пострадавшего в аварии в Медвежьегорскую ЦРБ. Обстоятельства случившегося выясняются.

