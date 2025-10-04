04 октября 2025, 09:22
Человек госпитализирован после ДТП в Карелии
В Медвежьегорском районе спасатели работали на месте аварии
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Днем 3 октября в Медвежьегорском районе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета по ОЖ и БН.
По данным ведомства, все случилось на 25-м километре дороги Медвежьегорск - Великая Губа. Легковой автомобиль вылетел в кювет. Пострадал один человек.
Медики госпитализировали пострадавшего в аварии в Медвежьегорскую ЦРБ. Обстоятельства случившегося выясняются.
