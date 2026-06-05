Чат-бот «РКС-Петрозаводск» теперь есть и в «ВКонтакте»

Боту можно передать показания счетчика, электронный помощник подскажет срок поверки приборов учета или запишет на их установку

Знали ли вы, что звонить в АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» теперь не обязательно? Передать показания счетчика или заказать его поверку, а также решить многие вопросы по услугам водоснабжения можно онлайн. Раньше к чат-боту была возможность подключиться с помощью мессенджеров Telegram и Viber. Сейчас электронный помощник заработал и в «ВКонтакте». Для того, чтобы подключиться к чату «РКС-Петрозаводск», достаточно отсканировать QR-код, указанный на вашей квитанции или сайтах http://pks-vodokanal.ru/ и http://крц10.рф/.

Боту можно передать показания счетчика, электронный помощник подскажет срок поверки приборов учета или запишет на их установку, ответит на ваши вопросы. Не беспокойтесь, если автоматическая система не сможет дать ответ, такое случае крайне редко. Даже если вопрос сложный, в компании предусмотрели вариант решения этой проблемы: в чате можно оставить обращение к специалисту группы компаний.

Если вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте ООО «КРЦ», то в нем будут отображаться и все ответы на вопросы, которые вы задавали боту.

Решить вопросы по ЖКХ можно быстро, удобно и не выходя из дома. Актуален чат и для тех, кто сейчас в отпуске – получить консультацию специалистов «РКС-Петрозаводск» можно из любой точки мира, главное, чтобы там был Интернет. QR-код для подключения к чат-боту, размещенному на платежной квитанции ООО «КРЦ» и на сайтах http://pks-vodokanal.ru/ и http://крц10.рф/. Если мессенджеров Telegram и Viber у вас нет, воспользуйтесь услугой в социальной сети «ВКонтакте».

На правах рекламы. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». ИНН 1001291146.