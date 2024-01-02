Чална обесточена из-за аварии

Второе за сегодняшний день отключение электричества произошло под Петрозаводском.

На сетях в Чалне было выявлено повреждение, энергетикам пришлось частично отключать электроэнергию в населенном пункте. Около часа назад в администрации района сообщили, что электроснабжение в поселке было восстановлено. Но радость у местных жителей продлилась недолго. В Чалне вновь произошло аварийное отключение. Сроки устранения проблемы не уточнили.

«Аварийные восстановительные работы будут проведены в возможно короткие сроки. Аварийная бригада работает», - сообщили в администрации района. // фото unsplash.com