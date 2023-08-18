Цены на коньяк и вино вырастут в России

Коньяк и вино подорожают в России на 4-5 процентов к концу сентября. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Рост цен связан с подорожанием сопутствующей продукции. Речь идет о бумаге, пленке, бутылках и других материалах, которые необходимы производителям. Также учитывается рост цен на детали для оборудования.

Отмечается, что между производителями и ритейлерами существует конфликт из-за стоимости поставок. Первые давно хотят поднять цену, а вторые указывают на необоснованность такого решения и ссылаются на имеющиеся контракты. // Фото: unsplash.com / Kelsey Knight