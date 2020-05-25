Цену на антибактериальный гель в гипермаркете ЦСК завысили в 8 раз 

В конце марта 2020 года, когда в Карелии антисептический и масочный ажиотаж толкал граждан на необдуманные приобретения, в петрозаводском строительном гипермаркете ЦСК в продаже появился антибактериальный гель.

Бдительные граждане были сражены странными ценами, по которым продавался гель для обработки рук.

Судите сами: 5-литровая канистра средства для рук на основе спирта с антибактериальным эффектом PS-12005 Prosept была выставлена за 9 990 рублей. За бутылочку объемом 800 мл этого средства в ЦСК предлагали заплатить за 3 990 рублей. Причем 3 990 рублей за небольшую упаковку антибактериального геля, если верить ценнику, - это еще большая удача. Судя по представленной продавцом информации, это цена со скидкой. Ранее бутылочка якобы стоила 5 490 рублей.

Фотографии с изображением цен на антибактериальные средства были направлены в карельское УФАС, где провели по данному факту проверку. Журналист нашего издания поинтересовался, к каким же выводам пришла антимонопольная служба.

Как сообщили в карельском УФАС, информация о завышенных ценах на антибактериальный гель полностью подтвердилась. Продажу дезинфицирующих средств осуществляла компания ООО «Строймакс», владельцем и генеральным директором которого является известный петрозаводский предприниматель Евгений Михеев. Он же является владельцем строительного гипермаркета ЦСК и многих других компаний.

В антимонопольной службе провели анализ цен на указанный в жалобах антибактериальный гель.

Как выяснилось, гель в 5-литровой канистре ООО «Строймакс» закупил за 2166 рублей за штуку. Другими словами, была сделана наценка в 4,5 раза. С антибактериальным средством объемом 800 мл получилось еще хлеще. Упаковка этого геля обошлась ООО «Строймакс» в 489 рублей. Другими словами, с учетом «бешеной» скидки, цена на гель при перемещении в торговый зал строймаркета подпрыгнула в 8 раз!

Судя по объяснениям, которые дал Евгений Михеев, компания приобрела шесть штук таких гелей – три объемом по 5 литров и три объемом по 800 мл. Если верить письменным пояснениям от директора ООО «Строймакс», при размещении товара в торговом зале по ошибке обозначили не ту цену. В общем, завышение цены на антисептическое средства в одном случае в 4,5 раза, а в другом в 8 раз, всего лишь досадная ошибка, причиной которой стал «человеческий фактор». Михеев признал, что «некорректные» цены появились по ошибке и, действительно, наценка была существенно увеличена. В результате антисептик был снят с продажи.

Интересно, что эти антисептические средства ООО «Строймакс» приобрело 29 марта. Как раз в тот момент, когда решался вопрос о том, какие торговые предприятия в Карелии смогут продолжить работу, а какие нет. Не секрет, что многие магазины, торгующие дезинфицирующими средствами, продолжили работу и в период карантина. Возможно, ООО «Строймакс» тоже решило представить на торговых площадях подобный товар, чтобы иметь аргумент для продолжения своей работы.

Как бы то ни было, но две из шести упаковок антисептических средств все же успели продать. Понятно, что с фантастической накруткой.

В карельском УФАС сообщили, что граждане, которые приобрели эти две упаковки по завышенным ценам, имеют право обратиться за возвратом излишне заплаченных сумм. Ведь в ООО «Строймакс» официально признали, что произошла ошибка, а значит, обязаны вернуть деньги, которые, получается, взяли тоже по ошибке. В УФАС по РК готовы помочь пострадавшим гражданам, если потребуется доказательства, что товар был продан по неадекватной цене.

В антимонопольной службе рассказали, что материалы проверки были направлены в прокуратуру республики.

Антонина Кябелева