Создана петиция в защиту АО «Карелия ДСП»

Портал «Петрозаводск говорит» уже рассказывал, что медвежьегорское предприятие АО «Карелия ДСП» находится на грани уничтожения. Количество долгов таково, что ни один банк не готов предоставить ему кредит, необходимый для выхода из кризиса.

Ситуацию на предприятии неоднократно обсуждали в парламенте Карелии, спикер которого даже направил обращение в прокуратуру. Однако судьба предприятия и выплат задолженностей по зарплате не решена и люди создали петицию в защиту завода.

Сотрудники рассказывают о том, каким было предприятие ранее и что с ним стало сейчас.

«На данный момент остановлено всё производство из-за того что собственники не справились со своей задачей и у завода остались одни огромные долги. Наш трудовой коллектив уже не раз обращался во всевозможные инстанции Республики Карелия, начиная от главы Республики Парфенчикова и Законодательного Собрания Республики, а дальше по кругу, но помощи и спасения предприятия нигде не добиться.

Просим всех неравнодушных к судьбе предприятия подписать эту петицию. Другой работы в нашем районе нет, и нам приходится не жить, а выживать»,

- сообщают авторы.

Подписать петицию можно здесь.