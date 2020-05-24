Карелия получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета

Российские регионы получат дотации в размере 100 миллиардов рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным сегодня, 24 мая.

«Средства, выделенные по поручению Президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов», - сообщается на сайте российского правительства.

Согласно документу Карелия получит федеральную помощь в размере 1 миллиарда 812 тысячи 692 рублей.

Всего в СЗФО помощь получат четыре региона, помимо Карелии это Вологодская, Архангельская области (2,6 и 2,3 миллиарда рублей соответственно), а также Калининградская область - там сумма поддержки составит чуть более 444 миллионов рублей.

По мнению правительства, эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты региона в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.