Центробанк существенно снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку с 14% до 11%. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании совета директоров регулятора, сообщается на его сайте.

Снижение ключевой ставки было ожидаемым. Ранее об этом неоднократно говорило руководство ЦБ, в том числе, и Эльвира Набиуллина.

«Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. «Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала».

В конце февраля на фоне резкого ослабления рубля ключевая ставка была повышена до 20%. Затем ее дважды снижали в апреле - до 17% и до 14%. Фото: pixabay.com/nattanan23