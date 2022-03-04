Центробанк снизил комиссию при покупке валюты на бирже

Комиссия при покупке физлицами валюты на бирже снижена с 30 до 12 процентов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Центробанк РФ.

«С 4 марта 2022 года комиссия для физических лиц снижена с 30 процентов до 12 процентов», - говорится в сообщении ведомства. Для юридических лиц комиссия составит 12 процентов от суммы операции.

Также Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.

Комиссия в размере 30 процентов при покупке валюты на бирже физлицами была введена накануне, 3 марта. Фото pixabay.com/martaposemuckel