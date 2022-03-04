04 марта 2022, 08:51
Центробанк снизил комиссию при покупке валюты на бирже
Для физлиц комиссия при покупке валюты снижена с 30 до 12 процентов
Комиссия при покупке физлицами валюты на бирже снижена с 30 до 12 процентов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Центробанк РФ.
«С 4 марта 2022 года комиссия для физических лиц снижена с 30 процентов до 12 процентов», - говорится в сообщении ведомства. Для юридических лиц комиссия составит 12 процентов от суммы операции.
Также Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.
Комиссия в размере 30 процентов при покупке валюты на бирже физлицами была введена накануне, 3 марта. Фото pixabay.com/martaposemuckel