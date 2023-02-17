Центр спорта и отдыха за 50 млн собираются построить в Петрозаводске

Частный инвестор готов вложить около 50 миллионов в строительство центра спорта и отдыха «Фонтаны». Построить новый объект в столице Карелии компания ООО «Торговая компания «Онего» рассчитывает к 2026 году. О планах инвестора сообщает РБК.

Новый центр собираются сделать круглогодичным и интегрировать в природу. Постройки на сваях хотят выполнить в едином стиле. На объекте намерены создать веревочный парк, лесной каток, площадку для сдачи ГТО, пункт общественного питания и информационный центр, пункт проката велосипедов и снегоступов и другую инфраструктуру. Пока разрабатывают проектно-сметную документацию будущего объекта.

Земельный участок, на котором появится объект социально-культурного-назначения, распорядился предоставить глава Карелии. Как следует из распоряжения Артура Парфенчикова от 10 февраля, ООО «Торговая компания «Онего» предоставлено право на заключение договоров аренды двух земельных участков общей площадью 43 027 кв.м без торгов.

Один участок площадью 8000 кв.м расположен в районе Лесного проспекта, неподалеку второй участок площадью 35 027 кв.м.

По данным Единого госреестра юрлиц, учредителем компании ООО «Торговая компания «Онего» является акционерное общество «Петрагранит». // фото «Петрозаводск Спортивный»