Центр общения пенсионеров открыли в Медвежьегорске

В Карелии открыли еще один центр общения старшего поколения. Он стал пятым по счету и появился в Медвежьегорске.

Центр станет местом проведения мастер-классов, занятий по финансовой и компьютерной грамотности, лекций о здоровом образе жизни, творческих вечеров и спортивных мероприятий. Занятия будут бесплатными. Программу постараются сделать интересной и полезной для пожилых людей. Также в центре можно будет сыграть в настольные игры, посмотреть фильм и выпить чай.

Центр открыт с 9:00 до 17:00 на Дзержинского. // фото unsplash.com/ Tiago Muraro