01 октября 2024, 15:40
Завершается строительство визит-центра музея «Беломорские петроглифы»
Петроглифы Карелии вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся образец исчезнувшей цивилизации Северной Фенноскандии
Новый визит-центр будет включать в себя всё необходимое: ресторан, конференц-зал, гостиницу и выставочный зал музея. Строительство было доверено Петрозаводской компании «Девелопмент групп», которая входит в известный карельский холдинг «Лотос».
Новый объект станет важной точкой притяжения карельской и российской Арктики, а также будет способствовать развитию туризма в Карелии.