Завершается строительство визит-центра музея «Беломорские петроглифы»

Новый визит-центр будет включать в себя всё необходимое: ресторан, конференц-зал, гостиницу и выставочный зал музея. Строительство было доверено Петрозаводской компании «Девелопмент групп», которая входит в известный карельский холдинг «Лотос».

Новый объект станет важной точкой притяжения карельской и российской Арктики, а также будет способствовать развитию туризма в Карелии.