Целая семья с детьми бесследно пропала в Петрозаводске

Родители и двое детей пропали в Карелии. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту их исчезновения. По ее результатам будет принято процессуальное решение

По предварительным данным следователей, 15-летний и четырехлетний мальчики вместе с родителями, проживавшие в Петрозаводске, не выходят на связь с 24 марта. Их место нахождение также на известно. Ведется поиск пропавших.

Следком по РК просит сообщать информацию о пропавших по телефонам: 594-690, 594-688, 592-590.