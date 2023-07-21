ЦБ поднял ключевую ставку

Центробанк России поднял ключевую ставку до 8,5%. О решении регулятора стало известно сегодня. До этого ставка была 7,5%.

Темпы прироста цен превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике.

В пресс-службе ЦБ добавили, что увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.