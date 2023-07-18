Сбер будет взаимодействовать с «Деловой Россией»

Сбербанк подписал соглашение с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» о взаимодействии в развитии малого и среднего несырьевого бизнеса. Одна из главных задач – создание благоприятных условий для развития предпринимательства в Карелии, а также поддержка действующих бизнес-проектов.

Совместная работа поможет выстроить более эффективный и открытый диалог с бизнесом, проводить регулярный обмен информацией, а также информировать бизнес-сообщество о новых услугах и продукта банка. Соглашение регламентирует общие принципы сотрудничества между Сбербанком и «Деловой Россией» по вопросам кредитования частного несырьевого бизнеса, а также основные направления и формы сотрудничества для развития малого и среднего бизнеса в Карелии.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк:

Сотрудничество с «Деловой Россией» - это важный шаг в развитии малого и среднего бизнеса в регионе. Одно из направлений сотрудничества - создание совместной экспертной площадки. Таким образом мы будем регулярно получать обратную связь от представителей несырьевого бизнеса о том, какие продукты и услуги им нужны для успешного развития своих компаний. Также мы сможем совместно тестировать новые продукты и услуги Сбера – это поможет улучшить наши предложения для бизнес-клиентов. Уже сейчас предприниматели смогут получить поддержку и помощь на самом старте - можно зарегистрировать бизнес и дистанционно открыть счет без посещения офиса банка и налоговой службы. Другим важным направлением сотрудничества станет повышение финансовой грамотности и профессиональных компетенций несырьевого бизнеса. Для этого мы будет проводить совместные мероприятия, которые поддержат бизнес. Мы планируем конференции, семинары, тренинги – на них мы будем делиться своим опытом и знаниями. Благодаря совместным усилиям предприниматели смогут получить поддержку и помощь.

Сбербанк выразил свою готовность оказывать поддержку и помощь предпринимателям в форме финансовых консультаций, обсуждении и мониторинге государственных программ, а также действующего законодательства, направленного на поддержку и развитие частного несырьевого бизнеса.

Александр Калько, председатель Карельского регионального отделения «Деловая Россия»:

«Карельское отделение «Деловая Россия»понимает важную роль банковской системы в развитии малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому документу, члены отделения получат своевременное информирование о программах и продуктах Сбербанка в Карелии, смогут обменяться опытом в части реализации инвестиционных проектов. Со своей стороны, будем делиться опытом предпринимателей для актуализации потребностей частного бизнеса и совершенствования условий банковских продуктов.»