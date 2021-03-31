Бывших руководителей лесничества в Карелии осудят за взятки

Бывшие руководители лесничества в Карелии предстанут перед судом по обвинению в коррупции.

Речь идет о двух уже бывших руководителях Калевальского центрального лесничества. В зависимости от роли каждого их обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии карельского Следкома, с 2015 по 2020 год обвиняемые, действуя вместе с другими сотрудниками лесничества получали деньги от людей, незаконно заготавливающих древесину. В обмен они должны были скрывать факты незаконной заготовки и не привлекать виновных к ответственности. Общая сумма взятки превысила 600 тысяч рублей. Преступления были раскрыты. Уголовные дела направили в суд. (фото beta.nv86.ru)