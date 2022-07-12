Бывшего госслужащего приняли на новую работу и заплатили за это штраф

Должностное лицо управления образования и по делам молодежи в Лахденпохском районе нарушило требование ФЗ «О противодействии коррупции». Это при проверке выяснила прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве.

На работу приняли сотрудника, который ранее был госслужащим. В подобных случаях по закону нужно сообщать о заключении с ним трудового договора по последнему месту работы. Причем сделать это нужно в течение 10 дней.

Но должностное лицо требование закона проигнорировало. Районная прокуратура возбудила административное дело о незаконном привлечении к трудовой деятельности. Мировой судья назначил виновному штраф – 20 тысяч рублей. // Фото: pixabay.com