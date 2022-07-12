Электричества сегодня не будет на нескольких улицах Петрозаводска

Сегодня будут проводить неотложные работы на электросетях около Сулажгорского кирпичного завода. Поэтому свет в ряде домов отключили, сообщили в пресс-службе компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Энергетики с 09:00 прервали подачу электричества на улицах Дружбы и СКЗ, на Тережском и Кирпичном проездах. Предполагается, что подачу электроэнергии возобновят в 16:00.

Компания принесла потребителям извинения за временные неудобства. // Фото: www.pexels.com