12 июля 2022, 09:34
Электричества сегодня не будет на нескольких улицах Петрозаводска
На электросетевом оборудовании проводят работы, люди временно останутся без света
Сегодня будут проводить неотложные работы на электросетях около Сулажгорского кирпичного завода. Поэтому свет в ряде домов отключили, сообщили в пресс-службе компании «ОРЭС-Петрозаводск».
Энергетики с 09:00 прервали подачу электричества на улицах Дружбы и СКЗ, на Тережском и Кирпичном проездах. Предполагается, что подачу электроэнергии возобновят в 16:00.
Компания принесла потребителям извинения за временные неудобства. // Фото: www.pexels.com