Бюджет района Карелии задолжал предпринимателю почти миллион

Предприниматель в прошлом году заключил с муниципальными учреждениями Пудожского района контракты на техническое обслуживание пожарных сигнализаций. Однако оплаты за выполненные работы он не дождался, сообщили в прокуратуре Карелии.

Задолженность составила больше 890 тысяч рублей, предприниматель обратился в надзорное ведомство.

Районная прокуратура внесла главе района представление, после этого долги погасили. // фото: «Петрозаводск говорит»