Буря надвигается на Карелию и начнется ночью

Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Эту информацию Карельского ЦГМС распространило МЧС республики.

По данным метеорологов, ночью и утром 25 февраля, в пятницу, ветер в республике местами достигнет порывов 15-18 метров в секунду. Это уже настоящая буря.

При этом ветер будет теплым – южным и юго-западным. Однако жителям Карелии нужно быть осторожными. // Фото: pixabay.com