Будет немного снега, и даже метель

По республике в ночь на вторник, 25 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой, на севере ночью местами умеренный снег, в отдельных районах - метель.

На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью температура воздуха -2 ,-7, при прояснениях до -10. Днем 0, -5, на севере местами до -8.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью и в первой половине дня небольшой снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -2, -4.