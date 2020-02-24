24 февраля 2020, 21:26
Будет немного снега, и даже метель
Прогноз погоды на 25 февраля
По республике в ночь на вторник, 25 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой, на севере ночью местами умеренный снег, в отдельных районах - метель.
На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Ночью температура воздуха -2 ,-7, при прояснениях до -10. Днем 0, -5, на севере местами до -8.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью и в первой половине дня небольшой снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -2, -4.