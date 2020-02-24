24 февраля 2020, 21:26
Погода

Будет немного снега, и даже метель

Прогноз погоды на 25 февраля

По республике в ночь на вторник, 25 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой, на севере ночью местами умеренный снег, в отдельных районах - метель.

На  дорогах  гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью температура воздуха -2 ,-7, при  прояснениях до -10. Днем 0, -5, на севере местами до -8.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью и в первой половине дня небольшой снег, слабая метель. На дорогах  местами гололедица. Ветер западный  умеренный. Температура воздуха ночью и днем   -2, -4.

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прогноз погоды на 25 февраля