Бриллиантовую свадьбу отметили супруги Кравченко в Карелии

Супруги Аркадий и Людмила Кравченко из Олонецкого района отметили бриллиантовую свадьбу. Об этом сообщает управление ЗАГС Карелии.

Молодые люди познакомились на танцах и 6 марта 1963 года сыграли свадьбу. Сейчас в их семье двое детей, двое внуков и двое правнуков.

«Всю жизнь у подрастающих детей был и есть достойный пример крепкой и любящей семьи. И сегодня, бережно держа друг друга за руку, «бриллиантовые» супруги ценят и уважают друг друга, окружают заботой и вниманием, поддерживают и дорожат каждым прожитым днем», - говорится в поздравительной публикации. // Фото: управление ЗАГС РК