Братья из Петрозаводска стали лауреатами международного конкурса

Молодые музыканты из Петрозаводска Михаил, Павел и Александр Касяник добились серьезного успеха. Они стали лауреатами международного конкурса «Волшебство звука». В этом году он прошел в дистанционном формате, сообщает пресс-служба мэрии города.

В номинации «Фортепиано» Михаил и Павел стали лауреатами I степени, а Александр - лауреатом II степени. Ребята занимаются в Детской музыкальной школе у преподавателя Ирины Четвериковой.

Михаил также завоевал Гран-При конкурса в номинации «Народные инструменты». Игре на домре юный музыкант учится у преподавателя Надежды Заиграевой.

Отметим, что четвертый брат из этой семьи - Иван - в этом году будет поступать в подготовительный класс музыкальной школы.