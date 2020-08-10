В Екатеринбурге похитили скульптуру петрозаводской художницы

В парке Маяковского города Екатеринбурга произошло ЧП. Украдена металлическая скульптура «Я тебя слышу», которую сделана к фестивалю «Лом», сообщает «Комсомольская правда».

Скульптуру создала художница из Петрозаводска, член Международной Ассоциации Изобразительных Искусств Александра Гордеева.

Днем 8 августа злоумышленникам удалось вынести за пределы парка двухметровую металлическую скульптуру, напоминающую огромный стетоскоп, и скрыться,

- сообщили организаторы фестиваля.

В полиции сообщили, что уже зарегистрировали сообщение и разыскивают похитителей.

Заявление поступило в отдел полиции № 7. По данному факту служба участковых уполномоченных проводит проверку,

- сообщили в полиции.

Организаторы отмечают, что это не первая кража скульптур, созданных на фестивале. Десять лет назад воры унесли Чебурашку из огнетушителей и сдали его на металлолом.

С интересом следим за судьбой пропавшего шедевра.

