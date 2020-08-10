Природный комплекс «Хитоостров» стал особо охраняемой территорией

Природный комплекс озера Верхнее Пулонгское в Лоухском районе Карелии получил статус памятника природы регионального значения «Хитоостров», сообщает в своем паблике Минприроды Карелии.

Соответствующее постановление подписано 7 августа 2020 г. Площадь новой ООПТ – 45 гектаров.

Основная ценность Хитоострова — это расположенное на нем месторождение коллекционного корунда. Помимо законсервированного месторождения корунда, на острове располагается старинный карьер по добыче пегматита и слюды. Эти объекты – геологические памятники.

В народе они известны как «дедовские ямы». «Петрозаводск говорит» писал об этом.

На островах сохранились малонарушенные сельговые ладшафты, покрытые сосновыми старовозрастными лесами. Возраст некоторых сосен достигает 300 лет.

Неорганизованный, «дикий» туризм и безответственное отношение людей приводят к появлению свалок в лесу, вытаптыванию и повреждению редких лишайниковых, браконьерской добыче корундосодержащей горной породы, лесным пожарам.

Теперь правила режима новой ООПТ запрещают любую деятельность, если она причиняет вред природному комплексу и экосистемам территории: рубку леса (разрешена только санитарная), добычу полезных ископаемых, сбор геологических материалов и выбивание наскальных рисунков, промысловая, любительская, спортивная охота и другое.

Среди разрешенных видов деятельности – обустройство экотроп и стоянок мест отдыха, научный, познавательный туризм.

Перспективы развития туризма у территории есть, расстояние до Чупы от новой ООПТ всего порядка десяти километров.