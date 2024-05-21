Большую гадюку увидели и сфотографировали на Древлянке

Большую гадюку заметили жители микрорайона Древлянка-8 в Петрозаводске. Фотографию змеи опубликовали в группе «Моя Древлянка».

На снимке видно, что гадюка очень крупная. Горожане написали, что видят ядовитых змей в этом микрорайоне каждый год.

- Это их дом. Их выгнали с их территории. Смиритесь и не убивайте. Детей научите смотреть под ноги. Чем дальше будет строиться Древлянка, тем больше неожиданных соседей увидите,

- отметил один из комментаторов.

Другой написал, что гадюки – не агрессивные, они не нападают на людей первыми. Нужно просто не трогать змей и не наступить на них случайно.

Напомним, ранее женщина увидела и сфотографировала впечатляющую змеиную свадьбу в Питкяранте. // фото: «Моя Древлянка»/ВКонтакте