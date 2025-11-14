Больше сотни беспилотников атаковали Краснодарский край

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам чиновника, 66 БПЛА сбиты над краем, еще 59 - над акваторией Черного моря. Больше всего пострадал Новороссийск. Обломки беспилотников повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадали нефтебаза и судно в порту. Четыре человека получили травмы.

Кондратьев поручил главе Новороссийска оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

