14 ноября 2025, 10:59
Больше сотни беспилотников атаковали Краснодарский край
Массированная атака совершена на российский регион
Фото: freepik
Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По словам чиновника, 66 БПЛА сбиты над краем, еще 59 - над акваторией Черного моря. Больше всего пострадал Новороссийск. Обломки беспилотников повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадали нефтебаза и судно в порту. Четыре человека получили травмы.
Кондратьев поручил главе Новороссийска оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось о том, что военный корабль «Карелия» заметили у границ США.