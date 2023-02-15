Более ста штрафов за ремень получили петрозаводчане за пять дней

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о штрафах за непристегнутый ремень. Нарушителей начали штрафовать по камере. Сообщения о приходящих штрафах ранее появились в соцсети.

Комплекс фотовидеофиксации правонарушений ATOM на Карельском проспекте в столице Карелии обновили. Прибор выявляет нарушителей с 10 февраля. За пять дней было вынесено 143 постановления за ремень безопасности у водителя автомобиля. К постановлению об административном нарушении прилагается фотография, на которой запечатлен непристегнутый ремнем безопасности водитель.

Штраф за нарушение составляет 1000 рублей. Если автомобилист не согласен со штрафом, его можно обжаловать в ЦАФАП Госавтоинспекции. // фото Госавтоинспекция города