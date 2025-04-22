Более 40 человек заинтересовала работа в «РКС-Петрозаводск»

На ярмарке трудоустройства Кадрового центра Петрозаводска специалисты компании рассказали об открытых вакансиях и условиях работы

Фото «РКС-Петрозаводск»

На открытой площадке сотрудники АО «ПКС-Водоканал» проконсультировали всех желающих по вопросам трудоустройства: ознакомили их с перечнем свободных должностей и условиями труда.

АО «ПКС-Водоканал» на мероприятии представила начальник оценки квалификации Алена Орлова: «Ежегодно подростки, студенты ВУЗов и техникумов проходят практику и трудоустраиваются к нам на предприятие. Мы рады предоставить будущим выпускникам возможность закрепить свои знания на практике и стать их первыми работодателями».

Своим опытом и практическими знаниями поделился мастер участка «ОТЗ» Павел Павлов. Ещё будучи студентом техникума, он устроился слесарем в АО «ПКС-Тепловые сети» на оплачиваемую стажировку.

Затем Павел стал участником программы трудоустройства «РКС»: начал работать и учиться. За год вырос до слесаря по ремонту котельного оборудования, а после окончания учебы пришел в район «ОТЗ» на должность мастера. Сейчас он получает высшее образование, а «РКС» выплачивают ему стипендию.

Более 40 человек заинтересовала работа в компании: ряд резюме направили руководителям, а отдельных кандидатов пригласили на собеседование.

Больше всего соискателей заинтересовали профессии водителя, электромонтера и слесаря.

Уточнить актуальные вакансии можно по телефонам: 8 (981) 400-64-29 и 8 (8142) 71-00-44, электронной почте: rabota@rks.karelia.ru или в сообществе.

На правах рекламы. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». ИНН 1001291146.