Более 27 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 27 декабря

За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 27 787 человек. Умерли 487 пациентов. Выздоровели 20 480 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Больше всего новых зараженных в Москве - 6253. В Санкт-Петербурге 3748 новых случаев, в Архангельской области - 374, в Мурманской области - 271, в Ленинградской области - 232.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 3 078 035 раз. Летальным исходом закончились 55 265 случаев. Выздоровели 2 471 309 человек.

Напомним, в Карелии 27 декабря подтверждены 367 новых случаев инфицирования. Фото мояоколица.рф