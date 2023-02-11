Более 2500 петрозаводчан сегодня встали на лыжи

Сегодня в Петрозаводске и районах Карелии прошла легендарная массовая гонка «Лыжня России». На Кургане на старт вышли более 2500 любителей активного образа жизни. На лыжи встали дошкольники и более возрастные участники.

Более 400 лыжников соревновались на дистанциях в 5 км и 10 км. Победителями и призерами стали: Федор Чепик, Максим Симанов, Илья Тарасов, Екатерина Лянгина, Дарья Бортник, Полина Федотова, Максим Лукашин, Валентин Лютенко, Сергей Зотов, Надежда Миронова, Софья Хлопаева, Ирина Полонская, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия». 50 человек сдали нормативы по лыжным гонкам комплекса ГТО на 1, 2 и 3 км.

Малыши и любители состязались в забегах без учета времени – на 500 метров и на 3300 метров. Самым юным лыжником стал малыш, которому не исполнилось еще и полутора лет, а самым опытным – 87-летний любитель лыж. // фото Сергей Юдин/ ИА «Республика Карелия»