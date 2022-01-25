Более 230 километров дорог отремонтируют в 2022 году в Карелии

В план ремонтов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на текущий год включено больше 230 километров магистралей. В основном это дороги, которые ведут к самым известным туристическим объектам Карелии, сообщили в Министерстве по дорожному хозяйству и связи республики.

В частности, продолжат ремонтировать дороги Олонец – Пяткяранта – Леппясилта и Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа.

Также завершат и ремонт участков автодорог, которые ведут в востребованные дачные направления: Лососинное – Машезеро, Машезеро – Шапшезеро, Соломенное – Ялгуба – Суйсарь, Подъезд к м. Падас, Подъезд к ст. Орзега.

В список объектов нового дорожного сезона вошли и участки следующих автодорог:

- Кепа – Юшкозеро – Боровой - Костомукша;

- Куркиёки – Элисенваара;

- Ласанен – Куркиёки – Терву;

- Подъезд к д. Нурмолицы;

- Видлица – Кинелахта – Ведлозеро;

- Шокша – Кварцитный;

- Педасельга – Ладва-Ветка;

- Петрозаводск – Лососинное;

- «Кола», км 748 – Сегежа;

- Подъезд к п. Оявойс;

- Леппяниэми – Суоёки;

- Майсула – Райконкоски;

- Майсинваара – Найстенъярви и Подъезд к лесозаводу.

За те три года, что реализуется нацпроект, отремонтировали более 500 километров республиканских дорог.

Также в этом сезоне начнет действовать программа реконструкции и ремонта мостов, которая поможет планомерно решать проблему аварийных объектов, в том числе на территории Петрозаводска. // Фото: источник