Более 230 километров дорог отремонтируют в 2022 году в Карелии
В план ремонтов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на текущий год включено больше 230 километров магистралей. В основном это дороги, которые ведут к самым известным туристическим объектам Карелии, сообщили в Министерстве по дорожному хозяйству и связи республики.
В частности, продолжат ремонтировать дороги Олонец – Пяткяранта – Леппясилта и Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа.
Также завершат и ремонт участков автодорог, которые ведут в востребованные дачные направления: Лососинное – Машезеро, Машезеро – Шапшезеро, Соломенное – Ялгуба – Суйсарь, Подъезд к м. Падас, Подъезд к ст. Орзега.
В список объектов нового дорожного сезона вошли и участки следующих автодорог:
- Кепа – Юшкозеро – Боровой - Костомукша;
- Куркиёки – Элисенваара;
- Ласанен – Куркиёки – Терву;
- Подъезд к д. Нурмолицы;
- Видлица – Кинелахта – Ведлозеро;
- Шокша – Кварцитный;
- Педасельга – Ладва-Ветка;
- Петрозаводск – Лососинное;
- «Кола», км 748 – Сегежа;
- Подъезд к п. Оявойс;
- Леппяниэми – Суоёки;
- Майсула – Райконкоски;
- Майсинваара – Найстенъярви и Подъезд к лесозаводу.
За те три года, что реализуется нацпроект, отремонтировали более 500 километров республиканских дорог.
Также в этом сезоне начнет действовать программа реконструкции и ремонта мостов, которая поможет планомерно решать проблему аварийных объектов, в том числе на территории Петрозаводска. // Фото: источник