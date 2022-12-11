Боксер из Карелии выиграл престижный турнир в Пскове

Спортсмен из Карелии Роман Богданов завоевал золото на турнире по боксу, посвященном памяти боксеров Пскова. Об этом сообщает паблик «Костомукша спортивная».

На соревнованиях карельский боксер одержал три победы над соперниками из Псковской области и Санкт-Петербурга. Он выступал в весовой категории до 60 килограммов среди юношей 2007-2008 годов рождения.

Роман Богданов занимается у тренера Максима Безуглого. // Фото паблика «Костомукша спортивная»