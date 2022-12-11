11 декабря 2022, 14:37
Юные шашисты из Петрозаводска завоевали медали турнира в Петербурге
Воспитанники мастера спорта Ивана Ермакова успешно выступили на ежегодных престижных соревнованиях
Команда шашистов из Петрозаводска выступила на ежегодном мемориале Василия Сокова в Санкт-Петербурге. Наши земляки завоевали несколько медалей, сообщает паблик отделения шашек спортивной школы №2.
Так, в классическом турнире по русским шашкам среди юношей до 14 лет третье место занял кандидат в мастера спорта Евгений Сорокин. В турнире по молниеносной игре он же взял золото. В соревнованиях по молниеносной игре среди юношей до 11 лет еще один петрозаводчанин Андрей Анкудинов завоевал бронзовую медаль.
Оба спортсмена занимаются у мастера спорта Ивана Ермакова. // Фото паблика отделения шашек СШ №2