Юные шашисты из Петрозаводска завоевали медали турнира в Петербурге

Команда шашистов из Петрозаводска выступила на ежегодном мемориале Василия Сокова в Санкт-Петербурге. Наши земляки завоевали несколько медалей, сообщает паблик отделения шашек спортивной школы №2.

Так, в классическом турнире по русским шашкам среди юношей до 14 лет третье место занял кандидат в мастера спорта Евгений Сорокин. В турнире по молниеносной игре он же взял золото. В соревнованиях по молниеносной игре среди юношей до 11 лет еще один петрозаводчанин Андрей Анкудинов завоевал бронзовую медаль.

Оба спортсмена занимаются у мастера спорта Ивана Ермакова. // Фото паблика отделения шашек СШ №2