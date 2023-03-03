Ближайшей ночью в Карелии подморозит до минус 16

Завтра, 4 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -1, -3°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10°С, при прояснениях до -16°С, днем 0,-5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-7, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -4-6, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1-5, пасмурно, возможен небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com