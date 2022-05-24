Благотворительный волейбольный турнир пройдет в Петрозаводске
Организаторы II Благотворительного турнира по волейболу в поддержку детей с особенностями развития - Благотворительный фонд "Открытые возможности" и креативное агентство "Ильматар".
Важно, чтобы в обществе было сформировано толерантное отношение к детям с особенностями развития. С ребятами нужно уметь общаться, и игра в волейбол хорошо подходит для этого. Такой формат востребован и у детей, и у взрослых.
Первый благотворительный турнир состоялся в 2019 году и собрал много положительных отзывов от участников и зрителей. Из-за пандемии соревнования в 2020 и 2021 году были отменены. Надеемся, что в 2022 году на площадку выйдут не только ранее соревновавшиеся команды, но и новые игроки,
- отмечает Наталья Абрамова, руководитель благотворительного фонда "Открытые Возможности".
К участию в мероприятии приглашаются корпоративные команды в составе от 3 до 5 человек. Регламент турнира предполагает, что на площадку вместе с представителями предприятий и организаций выйдут как ребята с особенностями развития, так и школьники старших классов. Начало соревнований - 1 июня, в 18:30, в ВСЦ "Акватика".
Подать заявку на участие можно на странице проекта или заполнить форму .
К участию в благотворительном турнире приглашаются все желающие - не имеет значения, насколько хорошо вы играете в волейбол. Тем более что для зрителей и болельщиков организаторы предусмотрели дополнительные конкурсы и веселые состязания.