Благотворительный волейбольный турнир пройдет в Петрозаводске

Организаторы II Благотворительного турнира по волейболу в поддержку детей с особенностями развития - Благотворительный фонд "Открытые возможности" и креативное агентство "Ильматар".

Важно, чтобы в обществе было сформировано толерантное отношение к детям с особенностями развития. С ребятами нужно уметь общаться, и игра в волейбол хорошо подходит для этого. Такой формат востребован и у детей, и у взрослых.

Первый благотворительный турнир состоялся в 2019 году и собрал много положительных отзывов от участников и зрителей. Из-за пандемии соревнования в 2020 и 2021 году были отменены. Надеемся, что в 2022 году на площадку выйдут не только ранее соревновавшиеся команды, но и новые игроки,