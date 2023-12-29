Билеты на концерт – отличный вариант подарка на Новый год!

8 февраля в Петрозаводске выступит многократная обладательница премии «Шансон года» Рада Рай (6+)

Продюсерский центр «Фабрика грез» приглашает всех жителей Карелии и гостей нашего края на концерт Рады Рай. Эта удивительная артистка - многократная обладательница премии «Шансон года», покорившая сердца миллионов слушателей невероятным обаянием, душевным и проникновенным исполнением музыкальных композиций в эстрадном и русском шансон-жанре.

В 2016 за песню «Территория любви» на стихи поэта Михаила Гуцериева Рада Рай в седьмой раз была удостоена ежегодной музыкальной премии «Шансон года». В дальнейшем сотрудничество Рады Рай и Гуцериева продолжилось и были выпущены песни «Одно сердце на двоих», «Не суди меня, любимый», «Без любви секунда - верста», «Не сберег» (дуэт с Авраамом Руссо), «Горькое лекарство», уже полюбившиеся поклонникам творчества певицы.

Сольный концерт Рады Рай состоится 8 февраля в 19 часов в ДК «Машиностроитель». Билеты уже в продаже.

В концерте также примут участие Руслан Швыдченко - экс-вокалист группы "Штар" и талантливый исполнитель из Петрозаводска Самир Вишняков.

Билеты на душевный концерт – замечательный подарок на Новый год!

Купить билеты онлайн можно по ссылке.

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