Библиотека в Петрозаводске вновь откроется после вынужденного перерыва

В понедельник 21 июля откроется библиотека № 8 в Петрозаводске. Она была закрыта по техническим причинам с 3 по 20 июля, и вот теперь снова ждет своих читателей.

Жители микрорайона Перевалка снова смогут посещать библиотеку на Сыктывкарской ул., д. 1.

До 3 августа включительно библиотека работает по летнему расписанию: понедельник-пятница, с 11.00 до18.00. © «Петрозаводск говорит»