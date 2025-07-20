20 июля 2025, 11:34
Библиотека в Петрозаводске вновь откроется после вынужденного перерыва
Жители Перевалки могут вернуться в мир любимых книг
Фото: "Птз Говорит"
В понедельник 21 июля откроется библиотека № 8 в Петрозаводске. Она была закрыта по техническим причинам с 3 по 20 июля, и вот теперь снова ждет своих читателей.
Жители микрорайона Перевалка снова смогут посещать библиотеку на Сыктывкарской ул., д. 1.
До 3 августа включительно библиотека работает по летнему расписанию: понедельник-пятница, с 11.00 до18.00. © «Петрозаводск говорит»