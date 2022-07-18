Без воды, света и транспорта – горожан предупредили об отключениях

Жителей трех районов столицы Карелии предупредили об отключениях в предстоящие выходные дни. У части горожан не будет ни света, ни воды, а общественному транспорту придется корректировать расписание движения. Неудобства связаны с работами на сетях.

В ночь с 23 на 24 июля – с 22 до 8 часов - произойдет отключение электричества в части домов в центре, в Октябрьском и Первомайском районах. Электроэнергию ограничат жителям и организациям в районе улиц Шотмана, Заводской, Кирова, Андропова, Куйбышева, Ленинградской, проспектов Первомайского, Октябрьского, Ленина, Карла Маркса и набережной Варкауса.



Изменится и время работы троллейбусов. В субботу последние машины вернутся в депо в 21:00. В воскресенье троллейбусы выйдут на свои маршруты с конечных станций в 10:30. На время работ возможны и частичные отключения водоснабжения. Особенно это касается домов с насосными станциями. (фото unsplash.com, N.Tho.Duc)