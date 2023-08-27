«Без бумажки ты никто». В Петрозаводске медсестру выселяют из квартиры

Текст, фото: Елена Малишевская

В 2010 году медсестра получила в Петрозаводске служебную квартиру. Тогда чиновники ей обещали, что со временем она сможет ее приватизировать. В 2019 году городская мэрия решила эту квартиру отобрать. Вот уже три года длятся суды, и медсестра, вместо того чтобы отдыхать после изнурительных дежурств, вынуждена жить в этом юридическом аду.

Оксана приехала в Петрозаводск из маленькой карельской деревни в 1997 году. Отучилась в медицинском колледже, вышла замуж. Устроилась работать в филиал 3 городской поликлиники – в районе Сулажгорского кирпичного завода. Зарплаты у медсестер всегда были небольшими, поэтому по совместительству работала еще и в детском саду, благо он был неподалеку. В начале двухтысячных родился сын. Муж - из той же деревни, оба работящие, никакого труда не боялись, а вот с жильем были проблемы. Мыкались по съемным квартирам.

«Девочки-воспитательницы говорят: мы уже все квартиры получили. А ты что сидишь? Иди в министерство, иди в мэрию. Я и пошла»,

- рассказывает Оксана.

Подключилось министерство здравоохранения: написало ходатайство в мэрию, чтобы медсестре дали квартиру. В мэрии сказали: дадим, только найди ее сама. Оксана нашла жилье в доме на улице Сулажгорского кирпичного завода. Неблагоустроенная, совершенно «убитая» квартира, но близко от обеих работ. Чиновник министерства жилищного хозяйства тогда ей сказал: ну, не век же ты будешь в служебной квартире жить. Приватизируешь и продашь.

«Если бы тогда я знала, что так все обернется, то, конечно, в то же время бы и приватизировала. Не думала, что надо было срочно. Сейчас уже понимаю, что без бумажки ты никто».

В 2010 году Оксане дали эту квартиру, в 2011 году она с семьей сюда въехала. Целый год делали ремонт, конечно, не обошлось без кредитов. Ни окон, ни дверей в квартире не было: прошло десять лет, как умер предыдущий хозяин, и жилье облюбовали местные маргиналы.

Печка была разрушена, муж Оксаны ее сам собирал. Вода - с колонки, но сами сделали насосную станцию, теперь в квартире и туалет, и душевая кабина.

Видно, что каждый уголок этой квартиры сделан с любовью. Здесь хорошо живется и людям, и их домашним питомцам.

Несколько лет назад дом, в котором живет эта семья, преобразился и внешне: по программе капитального ремонта утеплили стены, обшили сайдингом. Казалось бы, живи да радуйся. Но не тут-то было.

Несколько лет назад Оксана поменяла место работы, ушла работать в другое медицинское учреждение. Мы, кстати, с трудом нашли время для интервью – она все время была на дежурствах. В декабре 2019 года городская администрация прислала требование, чтобы семья из квартиры выселялась. Оксана пришла в министерство жилищного хозяйства, где рассказала, что она как работала медиком, так и работает, просила продлить договор найма служебного жилья, и следом написала заявление о приватизации. Пришел ответ: идите в «Недвижимость». Туда пришла, они посмотрели ответ: да, вам разрешили приватизировать. Причем сотрудники «Недвижимости» заверяли – у вашей квартиры нет статуса «служебная». Начали процесс приватизации: замеры, перепланировка, проект, документы, это тоже все время и деньги. Когда договор был готов, мэрия не дала разрешения на приватизацию квартиры. Потому что она служебная.

«В конце 2020 года мэрия подала в суд – чтобы нас выселили. Самый первый суд мы проиграли. Тогда же администрация выставила пеню – шесть тысяч рублей в день. Мы подали апелляцию и выиграли. Мэрия подала в кассацию и выиграла»,

- рассказывает Оксана об этих кругах ада.

В апреле этого года приставы насчитали неустойку за невыезд из квартиры – почти миллион рублей. По какой методике администрация Петрозаводска высчитывает эти пени – две тысячи рублей на каждого человека в день? Да ни по какой. Просто надавить на людей, чтобы они поскорее выехали. Причем один из судов признал неправомерными действия городских властей еще в самом начале этой истории: оказывается, в Карелии действует закон, согласно которому квартира с печным отоплением не может быть служебной. К сожалению, Оксане и ее семье этот факт никак не помог. На всех судах юрист мэрии подчеркивала: даже если бы вы остались работать в 3 поликлинике, все равно мы бы вас выселяли, потому что поликлиника больше не относится к муниципалитету, и вашим квартирным вопросом теперь должно заниматься государство.

Обращалась ли Оксана еще куда-то? Конечно, да. Писала Главе республики, не помогло. Ходила на прием к Любарскому - успела до того, как мэр покинул пост и ушел на СВО. Не помогло. Что сейчас? Оксана и ее юрист ждут решения от Президиума Верховного суда России. Есть отсрочка по исполнению решения одного из карельских судов: до конца 2023 года никакие пени ей начисляться не будут. Что дальше? Для этой семьи пока – страх и неизвестность.

Есть простое и логичное в этой истории решение – городской администрации снять статус «служебная» с квартиры и дать, наконец, возможность людям ее приватизировать. Но мэрия упирается и всеми силами воюет с человеком, больше 20 лет отработавшим в медицине. А как же все эти лозунги про поддержку медиков и учителей?

Мы не знаем, кто должен вмешаться, чтобы семью Оксаны оставили в покое. Возможно, министерство здравоохранения, возможно, это будет добрая воля нынешнего руководства города. Но кто-то должен это сделать точно.