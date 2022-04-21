Бесстрашную старушку заметили в Петрозаводске

Бесстрашная старушка перешла Лесной проспект в Петрозаводске с оживленным трафиком. Все это попало на камеру компании CitiLink.

Женщина подошла к пешеходному переходу, рядом с которым установлен светофор с кнопкой для пешеходов. Но нажимать на кнопку женщина не стала, а смело шагнула на проезжую часть прямо перед мчавшимися машинами. Для пешеходов в этот момент горел запрещающий сигнал светофора. Водители успели притормаживать, а пенсионерка резво перебежала проезжую часть.

Дойдя до безопасного места, женщина обернулась, а потом снова побежала по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент машин на дороге не было. Все происходило 20 апреля в 13:11.

«На Лесном, у радиозавода, есть регулируемый ПП, достаточно нажать кнопку на светофоре и подождать включения зеленого света для пешеходов. В этот раз пешеходу (женщина в возрасте) просто повезло, на следующий раз я бы уже ставок не делал», - сказано в комментарии к видео в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Напомним, в столице Карелии 20 апреля мужчина угодил под колеса иномарки, когда пытался перейти дорогу на Ригачина. Жесткое ДТП попало на видео. (фото скриншот)