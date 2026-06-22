Бесплатными для россиян станут 14 сложных и дорогих медпроцедур

В базовую программу ОМС включили 14 дорогостоящих медпроцедур

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Сразу несколько сложных и дорогостоящих медицинских процедур стали доступны россиянам бесплатно — их включили в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

«В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения», — сообщил он. Кроме того, добавил Баланин, в базовую программу был перенесен один метод, который ранее относился к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи.

Благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно, им не придется оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования, отметил он.

В список вошли методы в онкологии, офтальмологии, кардиологии, бариатрической хирургии и трансплантологии, уточняет «Фонтанка». Также среди них: фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря, фотодинамическая терапия при раке пищевода и кардии, лазерная коагуляция глазного дна, лапароскопическая продольная резекция желудка, лапароскопическое билиопанкреатическое шунтирование, радиочастотная абляция проводящих путей сердца, замена кардиовертеров-дефибрилляторов, трансплантация островковых клеток поджелудочной железы и трансплантация почки вместе с островковыми клетками.