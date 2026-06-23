Беспилотники сбиты ночью в девяти регионах России

Средства ПВО уничтожили 143 дрона в ночь на 23 июня

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В ночь на 23 июня средства ПВО сбили 143 беспилотника над территорией России. Об этом сообщает Минобороны страны.

По данным ведомства, БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей. Данных о серьезных последствиях атак не поступало.

Ранее сообщалось о том, что гвардии рядовой из Карелии Евгений Кривда погиб в зоне специальной военной операции.